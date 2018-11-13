2018-11-13T10:48:17+03:00
Происшествия

Под Рыбинском пешеход пострадал под колесами сразу двух иномарок

Пострадавший выжил, но с травмами госпитализирован в больницу
Роман Рыжиков
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ДТП произошло недалеко от поселка ЮбилейныйДТП произошло недалеко от поселка ЮбилейныйФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 12 ноября, на дороге «Рыбинск-Глебовское» произошло жуткое ДТП: под колеса сразу двух иномарок попал пешеход. 30-летний мужчина находился на проезжей части, когда его сбил «Грейт Вол» под управлением 52-летнего водителя. После столкновения последовал следующий удар. 63-летний водитель на «Киа Спектра» не успел вовремя затормозить и стукнул бампером лежачего пострадавшего.

ДТП произошло недалеко от поселка Юбилейный. В результате аварии пострадавшего жителя Рыбинского района госпитализировали с травмами. На месте работали ДПС и скорая. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, утром 12 ноября в Заволжском районе Ярославля иномарка сбила пешехода на «зебре»

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