Под Рыбинском пешеход пострадал под колесами сразу двух иномарок
В понедельник, 12 ноября, на дороге «Рыбинск-Глебовское» произошло жуткое ДТП: под колеса сразу двух иномарок попал пешеход. 30-летний мужчина находился на проезжей части, когда его сбил «Грейт Вол» под управлением 52-летнего водителя. После столкновения последовал следующий удар. 63-летний водитель на «Киа Спектра» не успел вовремя затормозить и стукнул бампером лежачего пострадавшего.
ДТП произошло недалеко от поселка Юбилейный. В результате аварии пострадавшего жителя Рыбинского района госпитализировали с травмами. На месте работали ДПС и скорая. По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, утром 12 ноября в Заволжском районе Ярославля иномарка сбила пешехода на «зебре»