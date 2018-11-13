2018-11-13T11:34:24+03:00
Происшествия

Ночной пожар на улице Рассветной в Ярославле: погибла женщина, хозяин дома в больнице

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины
Роман Рыжиков
Поделиться:
на тушение были направлены шесть пожарных машинна тушение были направлены шесть пожарных машинФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

В ночь с понедельника на вторник, 13 ноября, на улице Рассветной в Ярославле вспыхнул частный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 1:50. На место были направлены шесть машин.

21 человек боролись с огнем до раннего утра, и только в 4:29 была объявлена ликвидация. Пламя уничтожило кровлю дома № 16 на площади 36 квадратных метров. Пожар унес жизнь 68-летней женщины. Хозяин дома, ее ровесник, с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в ночном пожаре в поселке Текстилей в Ярославле обгорел бездомный. По предварительным данным, в расселенном доме кто-то развел костер, чтобы согреться

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле появился чисто женский арт-объект
Ярославль начали украшать к Новому году
В Ярославле скончалась знаменитая дрессировщица Надежда Такшантова
Под Рыбинском пешеход пострадал под колесами сразу двух иномарок
25-летний ярославец украл чужой гараж и сдал его в металлолом
А может быть корова? А может быть собака? Под Ярославлем люди покупали мясо в обычных пакетиках
«Локомотив» в Подольске поквитался с «витязями» за отнятую победу в прошлой игре
Нормальная столовая: и.о. мэра проверил жалобы на питание в ярославской школе
Он живет в Советском Союзе: должник не платил банку, потому что ни его, ни приставов, ни судов не существует
В Заволжском районе Ярославля иномарка сбила пешехода на зебре
В Ярославле интернет-мошенники украли у девушки 12 тысяч рублей
В Рыбинске мужчина получил девять лет тюрьмы за убийство отца
Ярославские спасатели предупредили горожан об ухудшении погоды
В Ярославской области с рельсов сошел поезд
Владимир Волков приказал закончить подготовку Ярославля к зиме
В ночном пожаре на Перекопе обгорел 49-летний бездомный ярославец
В Рыбинске на зиму зальют 30 катков
В Ярославской области пара сдала в металлолом чужую брошенную иномарку