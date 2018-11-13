Ночной пожар на улице Рассветной в Ярославле: погибла женщина, хозяин дома в больнице

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-13T11:34:24+03:00

на тушение были направлены шесть пожарных машин Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В ночь с понедельника на вторник, 13 ноября, на улице Рассветной в Ярославле вспыхнул частный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 1:50. На место были направлены шесть машин.

21 человек боролись с огнем до раннего утра, и только в 4:29 была объявлена ликвидация. Пламя уничтожило кровлю дома № 16 на площади 36 квадратных метров. Пожар унес жизнь 68-летней женщины. Хозяин дома, ее ровесник, с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в ночном пожаре в поселке Текстилей в Ярославле обгорел бездомный. По предварительным данным, в расселенном доме кто-то развел костер, чтобы согреться