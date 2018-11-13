25-летний ярославец украл чужой гараж и сдал его в металлолом

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-13T10:24:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Кражи бывают разные. Но можете представить себе удивление ярославца, который приехал к себе в гараж, а гаража-то и нет. Действительно, масштабная кража произошла на территории гаражного кооператива на Вспольинском поле. Владелец, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. Его нашли и доставили в отделение, где он объяснил, что увез гараж в металлолом при помощи эвакуатора, а водителя попросту обманул, заявив, что это его собственный гараж. В пункте приема конструкцию оценили в 50 тысяч рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается