2018-11-13T10:24:26+03:00
Происшествия

25-летний ярославец украл чужой гараж и сдал его в металлолом

Мужчина нанял эвакуатор и обманул водителя
Роман Рыжиков
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Кто-то крадет машины, а кто-то не мелочится и крадет гаражиКто-то крадет машины, а кто-то не мелочится и крадет гаражиФото: Олег УКЛАДОВ
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Кражи бывают разные. Но можете представить себе удивление ярославца, который приехал к себе в гараж, а гаража-то и нет. Действительно, масштабная кража произошла на территории гаражного кооператива на Вспольинском поле. Владелец, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. Его нашли и доставили в отделение, где он объяснил, что увез гараж в металлолом при помощи эвакуатора, а водителя попросту обманул, заявив, что это его собственный гараж. В пункте приема конструкцию оценили в 50 тысяч рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается

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