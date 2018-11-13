2018-11-13T08:10:08+03:00
Общество

А может быть корова? А может быть собака? Под Ярославлем люди покупали мясо в обычных пакетиках

Никакой маркировки на упаковке не было
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Мясо могло быть опаснымМясо могло быть опаснымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Подозрительным мясом кормили жителей Некоузского района Ярославской области. Прокуратура и Роспотребнадзор провели рейд по магазинам и столовым, обнаружив много интересного. В двух магазинах котлеты и пельмени лежали в простых полиэтиленовых пакетах. Ни марки, ни страны-производителя, ни срока годности – эти продукты вполне могли быть собачатиной, никто бы об этом не узнал.

- По результатам проверки в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), - рассказали в ярославской прокуратуре.

А в столовой одного из поселков продукты, в том числе и мясо, неправильно хранили и обрабатывали, создавая угрозу для населения. Как именно накажут магазины и столовую за нарушения, решится позже. Но ясно одно – штрафов им точно не избежать.

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