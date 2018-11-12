«Локомотив» в Подольске поквитался с «витязями» за отнятую победу в прошлой игре

СЕГОДНЯ 22:08 2018-11-12T22:08:56+03:00

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В последнем матче перед перерывом в чемпионате КХЛ ярославцы броском Денисенко сравняли счет в 3-ем периоде. Однако судьи под давлением тренеров «Витязя» долго изучали видео и нашли-таки офсайд для отмены гола. Немудрено, что настрой команды Дмитрия Квартальнова на реванш был запредельный. Ярославцы просто перебросали подольских и итоговый счет не отражает перевес наших. Ярославцы постоянно вели в счете, чему начало положил Юртайкин, на размашистом ходу исполнив гол Боброва. Подольские смогли все же еще перерыва сравнять счет, но это на недолго. В начале второго периода Каюмов оказался на траектории полета шайбы с броска Черепанова и спиной переправил диск в ворота – 2:1! А вскоре Юртайкин на «пятаке» закрыл обзор вратарю, а отлетевшую шайбу добил Картаев. И хотя за секунды до перерыва хозяева еще раз огорчили Салака, остановить набравший ход «бронепоезд» уже было немыслимо. В самом начале третьего периода еще раз отметился Юртайкин, с паса которого защитник Черепанов броском от синей поставил победную точку. Удержать добытый перевес для «бронепоезда» было делом принципа.

«Витязь» - «Локомотив» - 2:4(1:1;1:2;0:1)