Нормальная столовая: и.о. мэра проверил жалобы на питание в ярославской школе

СЕГОДНЯ 19:38 2018-11-12T19:38:14+03:00

Владимир Волков заметил, что пора школьникам платить за еду карточками и ладошками

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Владимир Волков, и.о. мэра Ярославля, попробовал еду в школьной столовой. Проверки сверху удостоилась школа №28 во Фрунзенском районе. Владимир Волков пришел, чтобы проверить жалобы родителей, чьи дети регулярно питаются в этой столовой.

— Я посмотрел журнал жалоб, попробовал еду, предлагаемую в школьном меню, все организовано на достойном уровне, - заверил Владимир Волков. - Сегодняшняя проверка показала, что приготовление пищи и качество блюд соответствуют всем нормам.

Но все-таки и.о. мэра заметил, что столовая нуждается в некотором ремонте, а оборудование не мешало бы заменить. Также Владимир Волков заметил, что пора уже внедрять современные технологии в школьное питание – оплату картой или ладошкой, например.

Напомним, областная Дума сейчас решает, не отменить ли льготы на школьные завтраки в начальной школе.