Он живет в Советском Союзе: должник не платил банку, потому что ни его, ни приставов, ни судов не существует

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-12T18:34:15+03:00

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С одной весьма странной личностью столкнулись ярославские приставы в своей работе. Совсем не старый мужчина заявил, что не будет погашать долг, потому что приставов, банков и судов просто не существует. И все потому, что мужчина считал себя гражданином СССР. И в его мире ничего этого быть не может. Правда, тогда получается, что он взял несуществующие деньги в несуществующем банке. А это совсем не так. Молодой человек задолжал вполне реальные 95 тысяч рублей.

- Пристав навестил молодого мужчину по адресу проживания с целью проверки его имущественного положения, - рассказали в службе судебных приставов. - Должник сразу вспомнил о своей идеологии и начал отрицать существование приставов, банков и судов.

За препятствование работе приставов мужчине еще придется заплатить штраф. А за долги перед банком приставы арестовали его бытовую технику. И если он в ближайшее время не погасит долг, у него еще и заберут его «Volvo». Очень не советский автомобиль.