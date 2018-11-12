2018-11-12T17:48:50+03:00
Происшествия

В Заволжском районе Ярославля иномарка сбила пешехода на зебре

Мужчину госпитализировали
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Заволжском районе Ярославля, ранним утром 12 ноября водитель иномарки сбил пешехода. Пострадавший шел по нерегулируемому переходу на Дачной улице.

-Водитель автомобиля «Черри» произвел наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Пострадавший был доставлен в больницу. Он нуждается в амбулаторном лечении. По факту ДТП проводится проверка.

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