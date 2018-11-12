В Ярославле интернет-мошенники украли у девушки 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-12T16:52:22+03:00

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В Заволжском районе Ярославля от рук интернет-мошенников пострадала 23-летняя девушка. В одной из социальных сетей пострадавшей написала подруга, которая попросила дать ей 12 тысяч рублей в долг. Девушка без сомнений перевела сумму на указанный номер банковской карты.

-Спустя некоторое время выяснилось, что знакомая женщина с такой просьбой к потерпевшей не обращалась, а ее страница в соцсети взломана, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На данный момент проводится проверка. В полиции призывают быть бдительнее, но если в отношении вас все же совершено мошенничество, нужно позвонить по номеру «02» или «102».