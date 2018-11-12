В Рыбинске мужчина получил девять лет тюрьмы за убийство отца
Об этом сообщают в Следственном комитете
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В Рыбинске 31-летний мужчина зарезал своего отца, сообщают в Следственному управлении СКР по Ярославской области. До этого он не попадал на скамью подсудимых.
- Убийство случилось в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Подсудимый нанес 53-летнему отцу два удара кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице спустя непродолжительное время.
Суд приговорил рыбинца к девяти годам колонии строгого режима.