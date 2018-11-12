Ярославские спасатели предупредили горожан об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-12T15:59:39+03:00

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В региональном отделении МЧС сообщили, что в Ярославскую область придёт непогода. С шести вечера 12 ноября до вечера следующего дня на территории области ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

-Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, - предупредили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Спасатели призывают всех быть осторожнее. В случае опасности звонить по телефону «112».