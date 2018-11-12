В Ярославской области с рельсов сошел поезд

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-12T15:14:35+03:00

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В Ярославской области сошел с рельсов локомотив грузового поезда, сообщают в пресс-службе СЖД - филиала ОАО "РЖД". Это случилось сегодня, 12 ноября, около половины двенадцатого на станции Козьмодемьянск участка дороги Ярославль - Александров. Локомотив перекрыл дорогу машинам.

- С путей сошел только локомотив, вагоны не повреждены, - рассказали в пресс-службе. - Пострадавших нет, задержки пассажирских поездов нет. Для ликвидации последствий направлен восстановительный поезд станции Ярославль-Главный.

В СЖД приносят извинения за неудобства - убрать локомотив с переезда обещают до семи часов вечера.