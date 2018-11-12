2018-11-12T14:43:29+03:00
Общество

Владимир Волков приказал закончить подготовку Ярославля к зиме

Исполняющий обязанности мэра поручил закончить плановые работы
Роман Рыжиков
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В понедельник, 12 ноября, на общегородском совещании исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков поручил закончить плановые подготовительные работы по подготовке столицы Золотого Кольца к зиме. На 32 объектах уже закончен ямочный ремонт. На очереди - дороги в Брагино и за Волгой.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Кузнецов заявил, что все готово к наступлению заморозков. Жидкий регент и пескосоляная смесь закуплены в полном объеме, зимой город будет обслуживать более 200 снегоуборочных машин.

Напомним, уже на этой неделе ярославцы смогут ощутить морозное дыхание зимы, а ближе к выходным, может быть, даже налепить снеговиков

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