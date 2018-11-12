В ночном пожаре на Перекопе обгорел 49-летний бездомный ярославец

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-12T12:13:58+03:00

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В воскресенье, 11 ноября, в поселке Текстилей в Ярославле случился пожар. За полчаса до полуночи вспыхнул расселенный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей. На место происшествия были направлены 4 пожарные машины и 13 человек.

- С огнем справились к половине первого ночи. Пламя уничтожило мебель, закопчены стены и потолок. – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. – В пожаре пострадал 49-летний бездомный. С ожогами он был доставлен на скорой в больницу.

Напомним, на прошлой неделе в Ярославской области почти каждый день пожарные тушили горящие машины. Все автомобили - иномарки