В Ярославской области пара сдала в металлолом чужую брошенную иномарку

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-12T11:40:49+03:00

Житель Переславля-Залесского бросил сломавшуюся машину в Рыбинске, а когда за ней вернулся, ее уже не было

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В полицию Рыбинска обратился житель Переславля-Залесского. Кто-то украл его «Дэу Нексия», которую мужчина оставил в микрорайоне Северный в августе этого года. Машина сломалась, а починить ее сразу возможности не было. Когда же владелец вернулся за автомобилем в ноябре, иномарки и след простыл.

Оказалось, исчезнуть ей помогли двое местных безработных жителей. Полицейские вычислили 28-летнго мужчину и его 35-летнюю подельницу. Парочка призналась правоохранителям, что иномарку они сдали в металлолом.

По статье кража возбуждено уголовное дело. Ведется расследование