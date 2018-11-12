В Ярославской области пара сдала в металлолом чужую брошенную иномарку
Житель Переславля-Залесского бросил сломавшуюся машину в Рыбинске, а когда за ней вернулся, ее уже не было
Безработная парочка сдала брошенный автомобиль в металлоломФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В полицию Рыбинска обратился житель Переславля-Залесского. Кто-то украл его «Дэу Нексия», которую мужчина оставил в микрорайоне Северный в августе этого года. Машина сломалась, а починить ее сразу возможности не было. Когда же владелец вернулся за автомобилем в ноябре, иномарки и след простыл.
Оказалось, исчезнуть ей помогли двое местных безработных жителей. Полицейские вычислили 28-летнго мужчину и его 35-летнюю подельницу. Парочка призналась правоохранителям, что иномарку они сдали в металлолом.
По статье кража возбуждено уголовное дело. Ведется расследование