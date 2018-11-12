Жуткое ДТП в Даниловском районе: «ВАЗ» вдребезги, двое взрослых и ребенок в госпитале
При столкновении с грузовиком «пятнашку» разорвало на куски
На то, что осталось от легковушки, страшно смотретьФото: УМВД по Ярославской области
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Днем в воскресенье, 11 ноября, около 12:10 в Даниловском районе произошла страшная авария. На трассе «Москва - Холмогоры» отечественная легковушка столкнулась с грузовиком. Люди, находившиеся в автомобиле чудом выжили: на то, что осталось от машины, страшно смотреть.
По предварительной информации, за рулем «ВАЗ-2115» находился 27-летний мужчина. Он, его 23-летняя пассажирка и 4-летняя девочка госпитализированы. 29-летний водитель грузовика «ДАФ» не пострадал.
На месте аварии работали спасатели, ДПС и медицина катастроф. Проводится проверка