Разорвало напополам: под Ярославлем "пятнашка" столкнулась с фурой

11 Нояб. 20:47 2018-11-11T20:47:34+03:00

Никто не погиб в страшной аварии

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В воскресенье, 11 ноября, в Ярославской области произошла страшная авария. На 335 километре трассы М8 в Даниловском районе столкнулись фура «Daf» и «Ваз 21015». По словам свидетелей, «пятнашку» буквально разорвало пополам от удара.

- В результате ДТП есть пострадавшие, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

К счастью, в этом ужасном столкновении обошлось без жертв. По предварительной информации, в легковушке был ребенок.

Напомним, за пару дней до этого на той же М8 столкнулись иномарка с полуприцепом, но исход оказался более трагичным.