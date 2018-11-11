2018-11-11T20:47:34+03:00
Происшествия

Разорвало напополам: под Ярославлем "пятнашка" столкнулась с фурой

Никто не погиб в страшной аварии
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Видео: Макс Максон/Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ" ВконтактеВидео: Макс Максон/Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ" ВконтактеФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В воскресенье, 11 ноября, в Ярославской области произошла страшная авария. На 335 километре трассы М8 в Даниловском районе столкнулись фура «Daf» и «Ваз 21015». По словам свидетелей, «пятнашку» буквально разорвало пополам от удара.

- В результате ДТП есть пострадавшие, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

К счастью, в этом ужасном столкновении обошлось без жертв. По предварительной информации, в легковушке был ребенок.

Напомним, за пару дней до этого на той же М8 столкнулись иномарка с полуприцепом, но исход оказался более трагичным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попытка номер "да кто их считает": в Ярославле Московский снова захлестнет "зеленая волна"
Шесть горящих иномарок: почти каждый день в Ярославской области тушили машины
Угроза жизням: администрации в Ярославской области усложнили работу местным пожарным
Дровосек вне закона: в лесу под Рыбинском поймали преступника
«Ярославич» в Уренгое бился практически со сборной России
«Буревестник» не смог в Ревде отыграться за поражение в Кубке
«Шинник» не устоял в Москве против «Химок»
В Ярославле два подростка попытались затопить целый дом
Биатлонный комплекс в Демино почти достроен
Смертельное ДТП на трассе в Ярославской области: встречная иномарка влетела в полуприцеп
Рыбинский ОМОН отпраздновал 25 лет со дня образования
В Ярославской области завтраки для начальной школы будут полностью оплачивать родители
В Ярославской области открывают новые пункты для выдачи льготных лекарств: адреса
Бывшему администратору казино придется поработать на государство
В Ярославле сотрудники ГИБДД проверили рейд по выявлению нарушений среди маршрутчиков
Чаще всего ярославцы жалуются на освещение и уборку дворов