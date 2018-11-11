Разорвало напополам: под Ярославлем "пятнашка" столкнулась с фурой
Никто не погиб в страшной аварии
Видео: Макс Максон/Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ" ВконтактеФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:
В воскресенье, 11 ноября, в Ярославской области произошла страшная авария. На 335 километре трассы М8 в Даниловском районе столкнулись фура «Daf» и «Ваз 21015». По словам свидетелей, «пятнашку» буквально разорвало пополам от удара.
- В результате ДТП есть пострадавшие, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
К счастью, в этом ужасном столкновении обошлось без жертв. По предварительной информации, в легковушке был ребенок.
Напомним, за пару дней до этого на той же М8 столкнулись иномарка с полуприцепом, но исход оказался более трагичным.