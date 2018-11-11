2018-11-11T18:00:47+03:00
Общество

Попытка номер "да кто их считает": в Ярославле Московский снова захлестнет "зеленая волна"

Проектировщики учли опыт прошлых выходных
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Прошлая попытка была не совсем удачнойПрошлая попытка была не совсем удачнойФото: Яндекс
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В следующие выходные, 17 и 18 ноября, в Ярославле снова запустят «зеленую волну» на Московском проспекте. Возможно, в этот раз проектировщики учли прошлые ошибки и больше не создадут пробок на важной городской артерии. Но лучше, на всякий случай, выехать заранее, чтобы никуда не опоздать.

– По итогам первого этапа тестирования нового плана координации светофорных объектов принято решение о его более детальной проработке с учетом всех замечаний от автовладельцев и официального заключения комиссии, – рассказала Екатерина Галеева, и. о. директора департамента транспорта Ярославской области.

Напомним, предыдущая попытка была не совсем удачной. В воскресенье и нерабочий понедельник, 4-5 ноября, Московский сковали пробки. О том, для чего вообще запустили эту «волну» и чего хотят добиться, корреспонденту «КП-Ярославль» поведала Екатерина Галеева.

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