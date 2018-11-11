Шесть горящих иномарок: почти каждый день в Ярославской области тушили машины

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-11T17:23:16+03:00

Две из шести стояли на одной улице и были одной страны происхождения

Изменить размер текста: A A

Пять машин сгорели в Ярославле и Рыбинске за прошедшую неделю, еще одну удалось спасти до того, как огонь ее уничтожил. Интересно, что все шесть машин были иномарками. В понедельник, 5 ноября, сразу две машины загорелись в Рыбинске, на набережной Космонавтов. В среду, 7 ноября, спасатели выезжали в оба города. «Рено» в Ярославле повезло больше, чем «Фольксвагену» в Рыбинске, французской машине огонь лишь повредил капот, а вот немца уже не восстановишь. Вечером пятницы, 9 ноября, сгорел «Опель» на улице Собинова в Ярославле. Но самый крупный пожар произошел в субботу напротив первого дома по улице Строителей.

- В результате пожара уничтожен легковой автомобиль «Пежо» на площади 7 м², повреждены рядом стоящие автомобили на прощади 10 м², - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Причем, за неделю это была уже вторая загоревшаяся машина французской марки на улице Строителей. Тот «Рено», который не пополнил собой статистику уничтоженных автомобилей, тоже стоял здесь.