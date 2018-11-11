2018-11-11T17:23:16+03:00
Происшествия

Шесть горящих иномарок: почти каждый день в Ярославской области тушили машины

Две из шести стояли на одной улице и были одной страны происхождения
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Пять из шести машин сгорелиПять из шести машин сгорелиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Пять машин сгорели в Ярославле и Рыбинске за прошедшую неделю, еще одну удалось спасти до того, как огонь ее уничтожил. Интересно, что все шесть машин были иномарками. В понедельник, 5 ноября, сразу две машины загорелись в Рыбинске, на набережной Космонавтов. В среду, 7 ноября, спасатели выезжали в оба города. «Рено» в Ярославле повезло больше, чем «Фольксвагену» в Рыбинске, французской машине огонь лишь повредил капот, а вот немца уже не восстановишь. Вечером пятницы, 9 ноября, сгорел «Опель» на улице Собинова в Ярославле. Но самый крупный пожар произошел в субботу напротив первого дома по улице Строителей.

- В результате пожара уничтожен легковой автомобиль «Пежо» на площади 7 м², повреждены рядом стоящие автомобили на прощади 10 м², - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Причем, за неделю это была уже вторая загоревшаяся машина французской марки на улице Строителей. Тот «Рено», который не пополнил собой статистику уничтоженных автомобилей, тоже стоял здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попытка номер "да кто их считает": в Ярославле Московский снова захлестнет "зеленая волна"
Угроза жизням: администрации в Ярославской области усложнили работу местным пожарным
Дровосек вне закона: в лесу под Рыбинском поймали преступника
«Ярославич» в Уренгое бился практически со сборной России
«Буревестник» не смог в Ревде отыграться за поражение в Кубке
«Шинник» не устоял в Москве против «Химок»
В Ярославле два подростка попытались затопить целый дом
Биатлонный комплекс в Демино почти достроен
Смертельное ДТП на трассе в Ярославской области: встречная иномарка влетела в полуприцеп
Рыбинский ОМОН отпраздновал 25 лет со дня образования
В Ярославской области завтраки для начальной школы будут полностью оплачивать родители
В Ярославской области открывают новые пункты для выдачи льготных лекарств: адреса
Бывшему администратору казино придется поработать на государство
В Ярославле сотрудники ГИБДД проверили рейд по выявлению нарушений среди маршрутчиков
Чаще всего ярославцы жалуются на освещение и уборку дворов