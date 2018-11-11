Угроза жизням: администрации в Ярославской области усложнили работу местным пожарным

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-11T12:40:41+03:00

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Угрозу безопасности увидела ярославская прокуратура в нарушениях Пречистенских администраций. И претензии к властям вполне оправданы. Неисправные пожарные гидранты в поселке могли погубить не один дом и не одного человека. А плохие подъезды к воде и отсутствие твердых площадок, где можно было бы поставить тяжелые пожарные машины, в селах Никола-Гора и Коза заметно осложняли работу огнеборцев, в которой дорога каждая секунда.

- По итогам рассмотрения мер прокурорского реагирования в городском поселении Пречистое произведен ремонт неисправных пожарных гидрантов, в Пречистенском сельском поселении установлены указатели для пожарных водоисточников, - рассказали в областной прокуратуре.

А вот на подъезды и площадки у водоемов деньги выделят только в следующем году, так что придется пожарным пока помучиться с подъездом по грунтовке, которую в зимнее время хотя бы будет прихватывать морозцем.