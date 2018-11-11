Дровосек вне закона: в лесу под Рыбинском поймали преступника

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-11T11:04:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинском районе поймали нелегального лесоруба. Мужчина срубил 8 берез в районе деревни Косково, и лесничество оценило ущерб примерно в 27 тысяч рублей. Мужчина не стал отпираться и признал свою вину.

- Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), - рассказали в ярославской полиции.

Сейчас следователи должны выяснить все детали преступления, чтобы выбрать правильное наказание – справедливый размер штрафа или нужное количество часов отработки на благо государства.