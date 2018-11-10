«Буревестник» не смог в Ревде отыграться за поражение в Кубке

10 Нояб. 18:16 2018-11-10T18:16:50+03:00

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Второй выездной матч ярославских баскетболистов выпало провести в Ревде с командой, которая месяц назад в Ярославле выбила нашу «Бурю» в 1/8 Кубка России. И в Ревде начало игры не сулило нашим ничего хорошего, за исключением первых секунд, когда после бросков Белова повели 4:0. Но уже к первому перерыву хозяева паркета перехватили ход матча в свои руки и создали приличный отрыв.

Ярославцам долго не удавалось справляться с быстрыми действиями хозяев в атаках, хотя свои атаки уже получались лучше, нежели в прошлой игре. К большому перерыву у наших снайперов во главе с Агеевым неплохо получалось из-за дуги. Тем не менее, у гостей попадания удавались лучше. С этим «Буря» удается разобраться уже во второй половине игры. Отставание в счете начинает сокращаться. Опять очень здорово действует Белов, причем и на подборах тоже. Но главное – поправился прицел у Агеева, который в итоге набросал в чужую корзину 24 очка. И уже в середине четвертой четверти почти догнали хозяев – 64:65. Потом за 21 секунду до сирены – 72:71. И тут судьи изобрели фол для Белову 5-й фол, что он саркастически отметил аплодисментами. Отыграться уже было немыслимо, хотя бились до сирены

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Буревестник» -76 : 71 (24:15, 16:12, 15:18, 21:26)