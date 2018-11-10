«Шинник» не устоял в Москве против «Химок»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-10T18:00:55+03:00

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После домашнего поражения в первом круге от «Химок», когда исход матча решил единственный гол с сомнительного пенальти, ярославцам очень хотелось реванша. Однако на чужом поле это сделать оказалось еще более проблематично, чем дома.

К естественной для хозяев боевитости тут добавилось еще и малозаметное обстоятельство в виде судейства. Сколь бы ни были сильны атакующие акценты химчан, но в защите ярославцы действовали достаточно уверенно. Причем, появление на последнем рубеже молодого вратаря Гошева вместо травмированного Яшина оказалось удачным, благодаря его уверенным действиям. Но вот действия судейской бригады не были уверенно четкими. По ходу матча выяснилось, что арбитр как-то склонен все спорные эпизоды трактовать в пользу хозяев.

На 15-й минуте он на ровном месте «наградил» карточкой Камилова, чем вывел его из равновесия. Пришлось заменить. На 37-й минуте за чисто выбитый в подкате мяч судья также показал карточку, а штрафной завершился голом. Отыграться после всех потерь не получилось, хотя на последних минутах шансы у «Шинника» все же были.

«Химки» - «Шинник» - 1:0(1:0