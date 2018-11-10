В Ярославле два подростка попытались затопить целый дом
Хулиганы пробрались на чердак и открыли краны отопления
Фото: кадр с записи видеонаблюдения / 76.ru
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Жители одного из домов во Фрунзенском районе Ярославля чуть было не стали жертвами вандалов- двое подростков пробрались на чердак и открыли краны отопления, сообщает 76.ru .
Вода стала быстро затоплять помещение, шум услышал житель квартиры на верхнем этаже и вовремя закрыл краны, выгнав школьников. Однако, оставлять происшествие без внимания местные не захотели и обратились в полицию, передав правоохранителям записи с камеры наблюдения, установленной в лифте. Скорее всего, достанется не только хулиганам, но и управляющей компании – доступ на чердак был открыт.
Полицейские уже занимаются поиском вредителей.