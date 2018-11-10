Биатлонный комплекс в Демино почти достроен

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-10T13:39:12+03:00

Такой центр - отличная возможность для спортсменов получить современную базу для тренировок Фото: Правительство Ярославской области

Строительство регионального центра по лыжным гонкам должно быть закончено до конца года

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В Ярославской области подходит к концу строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону. Работы в Демино идут полным ходом. Подрядчик укладывается в график.

– Полностью завершить строительство должны в этом году, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец.

На данный момент здесь уже установлено стрельбище на 30 мест, есть пуленепробиваемая стеклянная стена, комната для хранения оружия. Новая система освещения позволит тренироваться даже в темное время суток, кроме того, благодаря системе оснежения будут соблюдаться требования по толщине снежной подушки. Ведутся работы по асфальтированию трасс.