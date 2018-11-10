Смертельное ДТП на трассе в Ярославской области: встречная иномарка влетела в полуприцеп

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-10T12:15:56+03:00

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В пятницу, 9 ноября, около 21 часа, на 205 километре ФАД «Холмогоры» в Ростовском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик «Вольво» и встречный легковой «Фольксваген». От полученных травм 48-летний водитель немецкой иномарки скончался в больнице.

Грузовик с полуприцепом двигался в сторону Москвы. По предварительной информации, во время торможения прицеп занесло на встречную полосу, где и произошло столкновение.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего