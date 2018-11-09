2018-11-09T20:37:00+03:00
Общество

Рыбинский ОМОН отпраздновал 25 лет со дня образования

Бойцов поздравили в торжественной обстановке
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Рыбинский ОМОН отпраздновал 25 лет со дня образования. Фото: Росгвардия.Рыбинский ОМОН отпраздновал 25 лет со дня образования. Фото: Росгвардия.
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8 ноября рыбинский ОМОН отпраздновал 25 лет со дня образования. По сложившейся традиции на месте дислокации подразделения прошло торжественное построение отряда. Заместитель командующего Центральным округом ВНГ РФ генерал-майор Сергей Лигус и начальник Управления Росгвардии по Ярославской области Андрей Смирнов поздравили личный состав с праздником, а сотрудникам, показавшим наиболее высокие результаты в оперативно-служебной деятельности вручили грамоты и благодарности.

- Сразу после создания отряд доказал свою эффективность, стал мобильным и высокопрофессиональным подразделением милиции Ярославской области. Четверть века выполняя сложнейшие задачи бойцы отряда проявляют мужество и отвагу, верность долгу и Родине в спецоперациях и командировках в горячих точках на Северном Кавказе и других регионах, которых за плечами сотрудников несколько десятков. В ходе боевых действий отряд не потерял ни одного сотрудника, - сказал начальник Управления Росгвардии по Ярославской области Андрей Смирнов.

Торжественные мероприятия продолжились в Общественно-культурном центре города Рыбинска, где собрались ветераны подразделения, члены семей сотрудников и юные росгвардейцы – учащиеся подшефных классов. Для собравшихся с концертной программой выступил ансамбль песни и пляски Центрального округа ВНГ РФ.

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