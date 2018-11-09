В Ярославской области открывают новые пункты для выдачи льготных лекарств: адреса

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-09T18:32:22+03:00

Четыре из них уже работают в Ярославле, два - в районах

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Для льготников Ярославской области откроют пункты по выдаче лекарств. Находиться они будут в аптеках. Такие пункты уже работают по следующим адресам в Ярославле: улица Маяковского, д.61, Загородный сад, д.6, проспект Машиностроителей, д. 16. На днях этот список пополнил еще один пункт - в здании ярославской Центральной городской больницы на проспекте Октября, 52.

Как сообщили в правительстве региона, аналогичные аптеки работают уже и в районах. Например, в Борисоглебской и Угличской центральных районных больницах. В ближайшее время пункты выдачи льготных лекарств должны открыться в Дзержинском районе Ярославля, Переславском и Даниловском районах. В дальнейшем их сеть будет расширяться.