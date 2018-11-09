Бывшему администратору казино придется поработать на государство
Жительнице Рыбинска, преступившей закон, суд огласил приговор
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В Рыбинске состоялся суд над 27-летней местной жительницей, которая была администратором в казино. В обязанности женщины входило забирать у игроков деньги и перечислять их на выбранный участником компьютер. Благодаря этому создавался баланс игры.
-Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконная организация и проведение азартных игр», -сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Женщину приговорили к 180 часам обязательных работ. Имущество казино конфисковано и передано в собственность России.