В Ярославле сотрудники ГИБДД проверили рейд по выявлению нарушений среди маршрутчиков

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-09T16:58:19+03:00

В ходе проверки выявлено несколько недобросовестных водителей

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В центральном районе Ярославля 8 октября прошёл рейд по выявлению нарушений среди водителей маршрутных такси. Проверку проводили инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками мэрии города.

-Самым распространённым нарушением среди водителей стала блокировка ремня безопасности, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области. — Неисправного транспорта не выявлено.

В результате проверки восьмерым водителям маршрутных такси были выписаны штрафы. Напомним, 8 ноября ГИБДД проверила парковки в Ярославле.