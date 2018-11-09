Чаще всего ярославцы жалуются на освещение и уборку дворов
Об этом сообщают в правительстве области
Чаще всего ярославцы жалуются на освещение и уборку дворов.Фото: Правительство Ярославской области
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Чаще всего ярославцы жалуются на уборку и освещение дворов, сообщают в правительстве области. Власти подсчитали количество обращений граждан на портале «Делаем вместе».
- На эту тему у нас поступило более тысячи сообщений, - рассказал директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов.
Фактически каждая шестая жалоба на портале связана с фонарями и мусором. Всего за год на портале их оставили шесть тысяч.
Наш корреспондент разобрался, что делать, если не горит фонарь. Оказалось, уличное освещение - крайне запутанная система.