СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-09T16:56:15+03:00

Чаще всего ярославцы жалуются на освещение и уборку дворов. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сообщают в правительстве области

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Чаще всего ярославцы жалуются на уборку и освещение дворов, сообщают в правительстве области. Власти подсчитали количество обращений граждан на портале «Делаем вместе».

- На эту тему у нас поступило более тысячи сообщений, - рассказал директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов.

Фактически каждая шестая жалоба на портале связана с фонарями и мусором. Всего за год на портале их оставили шесть тысяч.

Наш корреспондент разобрался, что делать, если не горит фонарь. Оказалось, уличное освещение - крайне запутанная система.