«Ростелеком» отразил мощную хакерскую атаку

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-09T16:12:51+03:00

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«Ростелеком» зафиксировал и успешно нейтрализовал DDoS-атаку мощностью 450 Гбит/с, направленную на телеком-оператора Dtel.RU. По данным системы глобального мониторинга Atlas компании Arbor Networks в 2017 году доля атак подобной мощности составила менее 0,001%, сообщает пресс-служба компании.

В среднем атака мощностью более 30-50 Гбит/c уже является серьезным испытанием. При этом говорить о самостоятельной защите от подобных атак не приходится — это практически невозможно реализовать без потери легитимного трафика конечных пользователей защищаемого ресурса.

По данным Arbor Networks, в 2017 году около 25% сервис-провайдеров подвергались DDoS-атакам интенсивностью свыше 100 Гбит/с, и только 7% компаний сообщали о DDoS-атаках мощностью более 200 Гбит/с.

«Пока это самая серьезная DDoS-атака, с которой нам приходилось сталкиваться. Предыдущий «рекорд» – 227 Гбит/с. В рамках противодействия DDoS-атакам весь входящий трафик проходит несколько ступеней фильтрации – на границе сети и на специализированных комплексах очистки. Это позволяет нам свести к нулю эффект от действий злоумышленников и обеспечить доступность клиентских сервисов», – рассказал старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по технической инфраструктуре Алексей Сапунов.