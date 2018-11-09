СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-09T16:58:58+03:00

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В Ярославле судебные приставы забрали подростка у бабушки. Ребенка отправили в детский реабилитационный центр.

Семья, в которой рос мальчик, числится неблагополучной. Когда он учился в четвертом классе, родители оставили его бабушке и уехали. Найти их за несколько лет так и не смогли. В итоге суд по иску органов опеки и попечительства ограничил родительские права несостоявшихся отца и матери.

Проблем с передачей ребенка не возникло. 84-летняя бабушка собрала вещи внука и сама проводила его в реабилитационный центр.