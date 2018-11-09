2018-11-09T13:22:29+03:00
Происшествия

В Ярославской области вор два дня на тачке вывозил трубы от частного дома

По его словам, он очень нуждался в деньгах
Александр Клещев
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В полицию обратился житель Борисоглебского района - кто-то украл металлические трубы с его участка. В итоге сотрудники ведомства нашли вора - оказалось, что это был знакомый заявителя.

- Мужчина рассказал, что не работал и нуждался в денежных средствах, - сообщают в УМВД по Ярославской области. - Трубы заметил на участке у знакомого во время распития спиртных напитков. В течение двух дней злоумышленник на строительной тачке вывозил их с участка и сдавал в пункт приема металла.

Сейчас на 33-летнего вора завели уголовное дело за кражу.

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