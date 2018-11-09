В Ярославской области вор два дня на тачке вывозил трубы от частного дома
По его словам, он очень нуждался в деньгах
Изменить размер текста:
В полицию обратился житель Борисоглебского района - кто-то украл металлические трубы с его участка. В итоге сотрудники ведомства нашли вора - оказалось, что это был знакомый заявителя.
- Мужчина рассказал, что не работал и нуждался в денежных средствах, - сообщают в УМВД по Ярославской области. - Трубы заметил на участке у знакомого во время распития спиртных напитков. В течение двух дней злоумышленник на строительной тачке вывозил их с участка и сдавал в пункт приема металла.
Сейчас на 33-летнего вора завели уголовное дело за кражу.