Более 35 млн. бонусов «Ростелекома» потратили костромичи и ярославцы

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-09T13:04:37+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние полгода абоненты «Ростелекома» в Ярославской и Костромской областях потратили более 35 миллионов бонусных баллов. Самой популярной позицией стало получение скидки на услуги связи, которой воспользовались более 13 тысяч клиентов, на втором месте – участие в розыгрыше билетов на Чемпионат мира по футболу, а третьим по популярности стал обмен бонусов на просмотр фильмов в видеопрокате сервиса «Интерактивное телевидение», сообщает пресс-служба компании.

«Программа «Бонус» – это наша благодарность лояльным клиентам за пользование услугами связи. Чтобы стать её участником, достаточно пройти несложную регистрацию и начать накапливать баллы. Каталог вознаграждений содержит 35 различных опций на любой вкус: от скидки на услуги связи до игровых преимуществ и сертификатов на печать фотографий. Причём абоненты «Интерактивного ТВ» могут обменивать бонусы на просмотр фильмов и подписку телеканалов прямо на экране телевизора. А о том, что это действительно стоящая программа, говорит тот факт, что «Бонус» удостоена премии LoyaltyAwardsRussia 2018 как лучшая программа лояльности в телекоме», рассказал ди ректор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Напомним, что программа лояльности «Ростелекома» «Бонус» – это начисление баллов за пользование услугами компании и покупки в интернет-магазинах компаний-партнёров. Бонусные баллы также можно получить за прохождение опросов, выбор доставки электронного счёта на электронную почту в Личном кабинете, за действия в социальной сети Вконтакте, а также за стаж участия в программе. Бонусы можно обменивать на опции провайдера и партнёров программы. Её участникам доступны подписки на популярные пакеты каналов, дополнительные минуты местной, внутризоновой, междугородной и международной связи, популярные антивирусы, игровые преимущества в онлайн-играх. Бонусы можно потратить на покупку электронных книг, онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ, печать фотографий.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте компании в разделе Акции.