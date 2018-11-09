2018-11-09T13:00:16+03:00
Происшествия

Ярославца, который убил знакомого и оставил его тело у подъезда в мешке, отправили под стражу

Об этом сообщают в Следственном комитете
Александр Клещев
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В Ярославле под стражу отправили 55-летнего мужчину, который убил своего знакомого, сообщают в Следственном комитете. Его арестовали до 3 января.

Напомним, в минувшую субботу, 3 ноября, ярославец выпивал со своим 59-летним приятелем на улице Урицкого в Брагино. Тот пришел к нему в гости. Они поссорились - и обвиняемый около 30 раз ударил знакомого ножом. В итоге мужчина умер от потери крови. После этого ярославец положил тело в хозяйственный мешок, вынес на улицу и поставил у подъезда.

Напомним, бывшего учителя физкультуры в одной из ярославских школ обвиняют в сексуальной связи с 15-летней ученицей.

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