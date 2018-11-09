2018-11-09T13:59:36+03:00
Звезды

В Ярославле 13 декабря откроют Год театра

Об этом сообщают в правительстве области
Александр Клещев
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В Ярославле 13 декабря откроют Год театра.В Ярославле 13 декабря откроют Год театра.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле откроют Год театра. Церемония пройдет в Волковском театре 13 декабря. Это обсудили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на рабочей встрече.

– Для региона большая честь принимать такое значимое для страны мероприятие, - сказал глава области. - Уверен, что новые театральные проекты, креативные идеи, специально разработанные к предстоящему Году театра, позволят увеличить количество людей, вовлеченных в театральную культуру.

На открытие в Ярославле предлагают пригласить представителей 40 ведущих театров страны. Организовать все это нужно до 1 декабря.

Напомним, что 2019 год объявили Годом театра еще в конце апреля. В Ярославской области наметили несколько мероприятий. Самые крупные из них - Международный день театра кукол (21 марта), Всемирный день театра (27 марта), День рождения первого русского театра (29 июня).

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