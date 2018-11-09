В Ярославле появится плавучий ресторан
Строительством займутся москвичи
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В Ярославле на Волжской набережной появится плавучий ресторан. Он рассчитан на 280 человек. Кормить будут русской, кавказской и европейской едой.
Строительством займется московская компания, сообщает «Городской телеканал». По словам ее генерального директора Александра Пузанкова, на первом этаже зал будет оформлен в восточном стиле, на втором - в европейском, а на третьем будут комнаты для уединенного отдыха.
Новый ресторан должны открыть весной 2019 года. ПОдобные заведения уже открыли в Рязани, Казани и Санкт-Петербурге.