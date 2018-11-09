Крупный ночной пожар в центре Ярославля тушили 30 человек

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-09T11:25:28+03:00

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Сегодня ночью, 9 ноября, в центре Ярославля произошел крупный пожар. Вспыхнул двухэтажный дом на улице Собинова. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 00:52. К тушению привлеклись семь пожарных частей и служб. С огнем боролись 30 человек.

Полностью справиться с пламенем удалось только в 2:33. Стихия уничтожила кровлю на площади 400 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших – дом давно расселен.

Двумя часами ранее произошло возгорание в одном из многоквартирных домов в Заволжском районе. Менее чем за час спасатели справились с огнем – горела мебель в квартире на улице Строителей. Пострадал хозяин квартиры