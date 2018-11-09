СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-09T09:20:19+03:00

С начала года инспекторы оштрафовали 371 водителя за парковку на местах для инвалидов.

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Сотрудники ГИБДД 8 ноября проверили парковки в Ярославле. Основная проблема — места для инвалидов занимают водители, не имеющие на это права. С начала года инспекторы оштрафовалили 371 водителя, которые оставили машины на местах для инвалидов.

— За парковку на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, — пояснила инспектор ГИБДД по Ярославлю Кристина Вишнякова. — Если оставивший машину в неположенном месте водитель не выходит на связь, то его транспортное средство эвакуируется на специализированную стоянку, что влечет за собой еще одну выплату в размере нескольких тысяч рублей.

В ГИБДД отмечают, что парковка на местах для инвалидов остается самым распространённым нарушением правил дорожного движения.

Помимо рейдов Госавтоинспекции в Ярославле проводится автоматическая фиксация нарушений с помощью прибора «ПаркРайт». Его устанавливают в автомобиле, который ездит по городским улицам и в автоматическом режиме фиксирует нарушения. Сначала система записывает номера автомобилей, орставленных под запрещающим знаком, а через пять минут, если машина осталась на месте, «ПаркРайт» заносит номера в базу нарушителей. После этого автоматически оформляются квитанции на оплату штрафа.