В Ярославле бывшего учителя физкультуры обвиняют в связи с 15-летней школьницей

СЕГОДНЯ 20:19 2018-11-08T20:19:45+03:00

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Бывшего учителя физкультуры, который работал в одной из школ Ярославля, обвиняют в сексуальной связи с 15-летней ученицей.

Известно, что молодому учителю - 19 лет. Во время работы у него завязались отношения со школьницей. Встречались они у нее дома. По имеющейся информации, о случившемся в правоохранительные органы сообщила либо мама, либо подруга 15-летней девушки. При этом отношения развивались со взаимного согласия.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - рассказали Следственном упрпавлении СКР по Ярославской области.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Он свою вину признает. Максимальное наказание по статье - четыре года лишения свободы.