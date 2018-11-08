СЕГОДНЯ 19:50 2018-11-08T19:51:11+03:00

Для этого нужно много всего перестроить

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Ярославская область может принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году, сообщают в региональном правительстве. Эту возможность обсуждали 8 ноября губернатор Миронов и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Минспорт подготовил предварительный список регионов, которые могут принять чемпионат. Среди них есть и Ярославская область. Если этот перечень утвердят, то в регионе начнется обновление инфраструктуры для чемпионата.

- В настоящее время в Правительство Москвы направлено техзадание на проектирование волейбольного комплекса, в котором учтены все требования Международной федерации волейбола, определен участок для размещения объекта, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Необходимо будет провести реконструкцию легкоатлетического манежа в Ярославле, в состав которого входит тренировочная площадка для волейбола.

Кроме того, нужно будет реконструировать дорогу к аэропорту Туношна и участок трассы М8 от Переславля-Залесского до Ростова Великого, отремонтировать аэро-, ж/д и автовокзалы, а также обустроить парковки.