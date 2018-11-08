2018-11-08T17:44:17+03:00
Звезды

Музей Пришвина в Переславле откроет новые экспозиции к Новому году

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области
Александр Клещев
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Они будут основываться на частных коллекциях.Они будут основываться на частных коллекциях.Фото: Правительство Ярославской области
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В музее памяти Михаила Пришвина в селе Купанском Переславского района к Новому году откроют новые экспозиции, сообщают в правительстве Ярославской области. Они будут основываться на частных коллекциях.

- Сейчас краеведы разрабатывают экологические тропы, по которым регулярно гулял писатель, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Два туристических оператора включили в свои программы посещение музея. Создатели планируют также проведение конференций, лекций и семинаров, посвященных жизни и творчеству писателя.

Музей Пришвина открылся в феврале этого года. Он копирует дом, в котором жил писатель с 1941 по 1943 год. Здесь Пришвин написал рассказы Фацелия», «Лесная капель», «Повесть нашего времени», придумал сюжет сказки-были «Кладовая солнца» – действие разворачивается как раз в селе Купанском и на расположенном неподалеку Блудовом болоте.

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