2018-11-08T16:31:23+03:00
Общество

В Ярославской области женщина обвинила знакомого в изнасиловании из мести

Ее отправили под суд
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Переславле на скамью подсудимых попала 35-летняя женщина. Она оклеветала своего случайного знакомого, обвинив его в изнасиловании. К следователям она обратилась в сентябре этого года.

- Она сообщила, что ночью в неизвестном ей месте на проселочной дороге, в салоне автомобиля, ее изнасиловал неизвестный мужчина, - сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области. - Ее предупредили о наказании за ложный донос.

В итоге следователи нашли якобы преступника - 31-летнего жителя Переславля. После проверки выяснилось, что мужчина ни в чем не виноват.

- Гражданка умышленно оговорила своего случайного знакомого, поскольку между ними возникла ссора, и она решила таким образом ему отомстить, - уточняют в пресс-службе ведомства.

В итоге суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Музей Пришвина в Переславле откроет новые экспозиции к Новому году
Под Ярославлем «ВАЗ-2114» вылетел в кювет: погибли два человека
«Поколение М»: ярославские дети создадут роботов для орбитальных станций
Под Ярославлем сгорел частный дом: погиб 50-летний мужчина
«Ярэнерго» реализует комплексную программу по реконструкции объектов электросетевого комплекса в Ярославской области
Типографию Вахрамеева в Ярославле признали памятником архитектуры
В Ярославской области впервые за пять лет проиндексируют льготы
В Мокеихе Ярославской области строят угольную котельную
Ночное ДТП в Тутаевском районе: иномарка в кювете, есть пострадавшие
В Ярославле мужчина ворвался с пистолетом в продуктовый магазин
В Ярославской области стало меньше безработных
Настоящие деньги на дороге не валяются: две девушки купили еду за поддельные пять тысяч
Ярославский «Буревестник» в Екатеринбурге провалился
Громче крикнешь - больше получишь: преступница отправилась в тюрьму со штрафом за крики и мат
В Ярославле запретят парковаться у главного входа в Волковский театр
В Ярославской области обнаружили опасное зерно, предназначенное для продажи
В одном из детских садов Ярославской области нашли нарушения в хранении мяса и яиц
Мэрия Ярославля хочет отреставрировать стадион «Славнефть» на федеральные деньги
В ярославский зоопарк на самолете доставили летучих собак, винторогого козла и примата
В Ярославле больше недели ищут пропавшую недалеко от вокзала бабушку
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
Ростовский Кремль подготовит выставку русского авангарда
В Рыбинске женщина на иномарке сбила пятилетнюю девочку
В Рыбинске молодые люди угнали «Жигули», но далеко не уехали
В Ярославле запустили процедуру выборов нового мэра
В Ярославле на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика
В Ярославле рабочий упал с крыши пятиэтажки
Ярославский дорожный активист обратился в прокуратуру, чтобы наказать подрядчика, работавшего на проспекте Авиаторов