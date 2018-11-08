В Ярославской области женщина обвинила знакомого в изнасиловании из мести

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-08T16:31:23+03:00

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В Переславле на скамью подсудимых попала 35-летняя женщина. Она оклеветала своего случайного знакомого, обвинив его в изнасиловании. К следователям она обратилась в сентябре этого года.

- Она сообщила, что ночью в неизвестном ей месте на проселочной дороге, в салоне автомобиля, ее изнасиловал неизвестный мужчина, - сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области. - Ее предупредили о наказании за ложный донос.

В итоге следователи нашли якобы преступника - 31-летнего жителя Переславля. После проверки выяснилось, что мужчина ни в чем не виноват.

- Гражданка умышленно оговорила своего случайного знакомого, поскольку между ними возникла ссора, и она решила таким образом ему отомстить, - уточняют в пресс-службе ведомства.

В итоге суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей.