В Ярославской области женщина обвинила знакомого в изнасиловании из мести
В Переславле на скамью подсудимых попала 35-летняя женщина. Она оклеветала своего случайного знакомого, обвинив его в изнасиловании. К следователям она обратилась в сентябре этого года.
- Она сообщила, что ночью в неизвестном ей месте на проселочной дороге, в салоне автомобиля, ее изнасиловал неизвестный мужчина, - сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области. - Ее предупредили о наказании за ложный донос.
В итоге следователи нашли якобы преступника - 31-летнего жителя Переславля. После проверки выяснилось, что мужчина ни в чем не виноват.
- Гражданка умышленно оговорила своего случайного знакомого, поскольку между ними возникла ссора, и она решила таким образом ему отомстить, - уточняют в пресс-службе ведомства.
В итоге суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей.