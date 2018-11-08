Под Ярославлем «ВАЗ-2114» вылетел в кювет: погибли два человека
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
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Под Ярославлем «ВАЗ-2114» вылетел с дороги в кювет, сообщают в региональном управлении УМВД. ДТП произошло накануне, 7 ноября, около восьми утра, на 251 километре федеральной трассы Москва-Архангельск.
- В результате ДТП на месте происшествия скончался 23-летний молодой человек, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Личность второго погибшего устанавливается.
Сейчас Госавтоинспекция выясняет причины случившегося. Напомним, минувшей ночью в Тутаевском районе с трассы вылетел «Хендай Солярис» - пострадал водитель иномарки.