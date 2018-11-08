«Поколение М»: ярославские дети создадут роботов для орбитальных станций

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-08T15:37:48+03:00

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Юным инженерам и конструкторам предлагают собрать из любых материалов движущихся роботов, миссией которых станет освоение космоса и помощь в быту космонавтам на орбитальных станциях. Конкурсное состязание пройдет 24 ноября в рамках III Всероссийского молодежного турнира «Робоштурм-2018».

Принять участие в «Робостанции» может любой ребенок от 6 до 14 лет. Для этого нужно подать заявку в электронной форме, собрать робота, принести его на конкурс «Поколение М» и продемонстрировать его возможности. Определять лучших члены жюри будут прямо на площадке состязания, которое начнется 24 ноября с 9.00 в здании юридического факультета ЯРГУ по адресу: ул. Собинова, 36а.

Авторы лучших работ будут определены в двух категориях: 6-10 лет и 11-14 лет – и получат в награду большие конструкторские наборы. При оценке «космических» роботов эксперты будут учитывать оригинальность идеи, сложность конструкции и задач, которые он позволяет решать, подвижность робота, а также качество сборки, внешний вид устройства и соответствие теме конкурса. Обо всем этом участникам необходимо будет рассказать самостоятельно, выгодно представив свою работу, при этом на конкурсе будет проводиться репортажная съемка для создания видео-историй, которые потом будут загружены на сайт проекта «Поколение М». Каждый ребенок, чья работа участвовала в региональном конкурсе и была загружена на сайт, автоматически становится участником федерального этапа, где уже пойдет борьба за главный приз - супервозможность пройти стажировку в одной из лучших российских роботехнических школ.

Фото: ПАО «МТС»

«В Ярославле «Поколение М» проходит второй год подряд. Несмотря на свой юный возраст, дети уже задумываются о вопросах экологии окружающей среды, экономичного распределения ресурсов и обеспечения безопасности. В прошлом году ребята отлично продемонстрировали это, собрав роботов на тему «Умный дом», - рассказал директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва. – У нас подрастает умное и одаренное «цифровое поколение» - отрадно, что творческий проект МТС «Поколение М» имеет к этому прямое отношение».

В прошлом году на суд жюри было представлено более 50 моделей роботов, которые упрощают работу по дому, а также гарантируют защиту и безопасность домов будущего. Самым юным победителем в категории «начальная школа» стал Михаил Морев и его робот для собирания носков по дому. Среди 5-6 классов победил Глеб Пчелин: его робот для «умного дома» отлично умеет складывать рубашки и полотенца. Среди 7-9 классов лучшим стал Иван Зубков, его робот умеет находить затерявшиеся тапки и приносить их хозяевам.