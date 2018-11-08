Под Ярославлем сгорел частный дом: погиб 50-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-08T13:44:19+03:00

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В деревне Мостец Ярославского района загорелся частный дом на улице Школьной. Сообщение о пожаре поступило в МЧС около часа ночи 8 ноября.

- На месте работали 16 пожарных и шесть машин, - сообщают в пресс-службе МЧС по Ярославской области. - Полная ликвидация объявлена в 4 часа 41 минуту. В результате пожара уничтожена кровля на площади 80 квадратных метров.

К несчастью, без жертв не обошлось - в огне погиб 50-летний мужчина. Следственное управление СКР по Ярославской области начало проверку. Причины пожара устанавливают специалисты.