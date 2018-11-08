2018-11-08T13:46:13+03:00
Экономика

«Ярэнерго» реализует комплексную программу по реконструкции объектов электросетевого комплекса в Ярославской области

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В 2018 году специалисты «Ярэнерго» приступили к реализации комплексной программы реконструкции сетей 0,4-10 кВ, направленной на снижение жалоб потребителей. В объем реконструкции существующих линий электропередачи 0,4 и 10 кВ входит адресная замена неизолированного провода на СИП с увеличением пропускной способности, установкой новых трансформаторных подстанций и строительством новых ЛЭП. В первую очередь программа реализуется в населенных пунктах: с. Большая Брембола и с. Красное Переславского МР, с. Диево-Городище Некрасовского МР и пос. Каменники Рыбинского МР. Данные населенные пункты были выбраны на основе анализа обращений жителей в электросетевую компанию с жалобами на качество электроэнергии и нарушения в электроснабжении. За последнее время там значительно увеличилось энергопотребление: жители строят коттеджи, применяют электрическое отопление, возросла мощность и количество электроприборов. Все это приводит к повышенным нагрузкам на электрические сети, особенно в период пиковых температур.

В село Большая Брембола доставлены материалы для строительства новой трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА и линии электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 600 метров. Для реконструкции ЛЭП в селе Красное выполнены проектные работы, ведется закупка необходимого оборудования. В селе Диево-Городище реконструированы две трансформаторные подстанции с увеличением мощности силовых трансформаторов, реконструированы воздушные линии 0,4 кВ. В поселке Каменники Рыбинского МР продолжаются работы по реконструкции питающей воздушной линии 6 кВ в части замены провода на СИП, реконструирована воздушная линия 0,4 кВ по улицам Московская и Ленинградская. Дополнительно во всех населенных пунктах будет произведено перераспределение нагрузки для улучшения качества электроэнергии.

- Комплексный подход, когда при формировании инвестиционной программы филиала учитывается в том числе территориальный принцип, позволяет нам охватить ряд населенных пунктов целиком. Это означает, что на всех электросетевых объектах данных населенных пунктов - подстанциях и линиях электропередачи различного напряжения - запланированные работы по реконструкции будут выполнены одновременно и в рамках одной программы. Это значительно повышает надежность и качество электроснабжения потребителей, среди которых как физические лица, так и социально значимые объекты, - уточнил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Антон Герасимов.

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