2018-11-08T13:13:26+03:00
Общество

Типографию Вахрамеева в Ярославле признали памятником архитектуры

Об этом сообщают в правительстве области
Александр Клещев
Поделиться:
Типографию Вахрамеева в Ярославле признали памятником архитектуры.Типографию Вахрамеева в Ярославле признали памятником архитектуры.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Здание типографии Вахрамеева на улице Республиканской в Ярославле признали памятником культуры местного значения, сообщают в правительстве области.

- Здание представляет ценность с точки зрения истории, архитектуры и градостроительства и является подлинным источником информации о развитии типографского дела в Ярославле.

Типографию здесь в 1913 году открыл почетный гражданин Ярославля Еллий Вахрамеев. После революции производство национализировали, а самого Вахрамеева расстреляли в годы Большого террора.

В советское время на типографии печатались газеты «Северный рабочий», «Юность», многотиражки, книги и брошюры для книжного издательства и разные типографские работы мелкого характера.

В 60-70е годы к зданию надстроили третий этаж - из-за увеличения производства. В конце 2017 года типография здесь закрылась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ярославлем сгорел частный дом: погиб 50-летний мужчина
«Ярэнерго» реализует комплексную программу по реконструкции объектов электросетевого комплекса в Ярославской области
В Ярославской области впервые за пять лет проиндексируют льготы
В Мокеихе Ярославской области строят угольную котельную
Ночное ДТП в Тутаевском районе: иномарка в кювете, есть пострадавшие
В Ярославле мужчина ворвался с пистолетом в продуктовый магазин
В Ярославской области стало меньше безработных
Настоящие деньги на дороге не валяются: две девушки купили еду за поддельные пять тысяч
Ярославский «Буревестник» в Екатеринбурге провалился
Громче крикнешь - больше получишь: преступница отправилась в тюрьму со штрафом за крики и мат
В Ярославле запретят парковаться у главного входа в Волковский театр
В Ярославской области обнаружили опасное зерно, предназначенное для продажи
В одном из детских садов Ярославской области нашли нарушения в хранении мяса и яиц
Мэрия Ярославля хочет отреставрировать стадион «Славнефть» на федеральные деньги
В ярославский зоопарк на самолете доставили летучих собак, винторогого козла и примата
В Ярославле больше недели ищут пропавшую недалеко от вокзала бабушку
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
Ростовский Кремль подготовит выставку русского авангарда
В Рыбинске женщина на иномарке сбила пятилетнюю девочку
В Рыбинске молодые люди угнали «Жигули», но далеко не уехали
В Ярославле запустили процедуру выборов нового мэра
В Ярославле на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика
В Ярославле рабочий упал с крыши пятиэтажки
Ярославский дорожный активист обратился в прокуратуру, чтобы наказать подрядчика, работавшего на проспекте Авиаторов