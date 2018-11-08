Типографию Вахрамеева в Ярославле признали памятником архитектуры

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-08T13:13:26+03:00

Об этом сообщают в правительстве области

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Здание типографии Вахрамеева на улице Республиканской в Ярославле признали памятником культуры местного значения, сообщают в правительстве области.

- Здание представляет ценность с точки зрения истории, архитектуры и градостроительства и является подлинным источником информации о развитии типографского дела в Ярославле.

Типографию здесь в 1913 году открыл почетный гражданин Ярославля Еллий Вахрамеев. После революции производство национализировали, а самого Вахрамеева расстреляли в годы Большого террора.

В советское время на типографии печатались газеты «Северный рабочий», «Юность», многотиражки, книги и брошюры для книжного издательства и разные типографские работы мелкого характера.

В 60-70е годы к зданию надстроили третий этаж - из-за увеличения производства. В конце 2017 года типография здесь закрылась.