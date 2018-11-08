В Ярославской области впервые за пять лет проиндексируют льготы

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-08T12:42:24+03:00

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В Ярославскую областную Думу внесли законопроект, который предусматривает индексацию льгот, сообщают в региональном правительстве. Она составит четыре процента. Это делается впервые за пять лет.

- Мы переводим систему оказания социальной помощи на принципы адресности, чтобы сделать ее более справедливой, - сказал заместитель председателя правительства, директор департамента финансов Илья Баланин. - Это значит, что получателями такой помощи станут те люди, которые действительно в ней нуждаются.

Правительство Ярославской области хочет изменить критерии нуждаемости при предоставлении льгот, чтобы они дошли до тех, кто в этом нуждается. Ранее их пересмотрел Минтруд. В министерстве рекомендуют оценивать доходы всей семьи, а не каждого человека в отдельности. В таком случае часть людей помощи от государства лишится.

- Введение критериев нуждаемости поможет пересмотреть обязательства по расходам областного бюджета и получить дотации из федерального, - рассказали в пресс-службе правительства.

Еще проект закона предусматривает увеличение стоимости школьного завтрака для льготных категорий граждан и повышение стипендий для студентов и учащихся колледжей.